Почти 80% россиян пережили стресс из-за пандемии в прошлом году

Наиболее подвержены постоянному напряжению люди до 40 лет.

Почти 80% россиян признались, что пережили сильный стресс из-за пандемии коронавируса в прошлом году. Более половины жителей страны по-прежнему испытывают нервное напряжение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса холдинга "Ромир".

Исследование показало, что чаще всего на стресс жалуются женщины (56% против 51% мужчин). Наиболее подвержены постоянному напряжению люди до 40 лет. В этой возрастной категории чувство тревожности испытывают 61% респондентов. Люди старше 75 лет, как оказалось, переживают чуть меньше.

Главными причинами стресса россиян стали рост цен, инфляция, низкие зарплаты, безработица, экономический кризис и социальное неравенство населения. Также жителей страны тревожит качество медицинских услуг и текущая эпидемиологическая ситуация.

Ранее мы писали, что каждый пятый житель РФ согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.

Фото: pixabay.com