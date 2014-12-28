Каждый пятый житель РФ согласился привиться от COVID-19 ради путешествий

В опросе приняли участие 1600 россиян.

В России каждый пятый человек готов вакцинироваться от коронавируса ради путешествий за границу. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на опрос SuperJob.

Всего в исследовании приняли участие около 1600 человек, которые не делали прививку от COVID-19

Согласно опубликованным данным, 20 процентов согласны вакцинироваться от коронавируса, чтобы иметь возможность путешествовать по миру. По словам 18 процентов опрошенных, они собираются сделают прививку вне зависимости от того, появится ли у них в планах путешествие за границу РФ.

Также 42 процента респондентов не собираются вакцинироваться вообще, а 20 процентов воздержались от ответа на данный вопрос.

Ранее в Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса.

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