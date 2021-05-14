Генсек ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19

Антониу Гутерриш приурочил поездку в Москву к празднованию 9 мая.

Генеральный секретарь ООН отметил роль России в борьбе с COVID-19. Об этом Антониу Гутерриш сообщил на личной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Специалист поблагодарил Москву за поддержку в борьбе с распространением инфекции.

Мы восхищены тем, как вы делаете свою работу. Благодарю...за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Мы очень ценим их, это очень важно, равно как и работа по производству вакцины. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт также заявил, что приурочил свою рабочую поездку в Россию именно к празднованию Дня Победы. Члены делегации ООН старались попасть на мероприятия, связанные с памятью о героизме советских солдат во времена Второй мировой войны. Гутерриш подчеркнул, что 9 мая - очень памятная и важная дата для всех русских.

Мишустин призвал принять меры по отказу от односторонних санкций.

Видео: YouTube / Россия 24