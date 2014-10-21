Мишустин призвал принять меры по отказу от односторонних санкций

Глава правительства РФ встретился с генсеком ООН.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал принять меры по отказу от односторонних экономических санкций и политики протекцоинизма. Такое заявление чиновник сделал на личной встрече генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В Москве надеются, что международная организация сможет обеспечить сотрудничество в многосторонней торговой системе. Глава кабмина РФ назвал эту задачу важной для целей устойчивого развития, определенных экспертами ООН.

Наряду с защитой жизни и здоровья людей ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении, в том числе, и экономических последствий пандемии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский представитель указал на необходимость взаимодействия и координации действий членов ООН, что продемонстрировано в условиях пандемии. Мишустин напомнил, что Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину от ковида. Препарат был предложен всем странам по линии ООН, в группе G20, БРИКС и ШОС.

Лавров указал на опасность односторонних санкций в обход ООН.

Видео: YouTube / TASS