Пяти нарушителям режима самоизоляции назначили штраф в 500 рублей

Ранее было вынесено еще три приговора на такую же сумму.

В Петербургских судах рассмотрели еще 5 дел о нарушении режима самоизоляции теми, кто должен его соблюдать. Об этом 7 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего на данный момент мировые судьи зарегистрировали 84 материала по делам об административных правонарушениях по ч.1 ст.19 КоАП РФ. Накануне их было 70.

Сегодня судьи рассмотрели 5 дел. Все нарушители признали свою вину. Им назначили штраф в размере 500 рублей.

"Один из оштрафованных сообщил суду, что сотрудникам полиции, пришедшим его проверять, он пояснил, что находится на работе и они могут подождать его несколько часов", ― говорится в сообщении.

Остальные дела будут рассмотрены позже, когда у граждан закончится период изоляции: они хотят присутствовать на судебном заседании. .

Также в Смольном рассказали о штрафах за нарушение правил в период распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV