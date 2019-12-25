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Суды Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении самоизоляции
Сегодня, 21:17
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Суды Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении самоизоляции

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Также было вынесено 3 судебных решения.

В Петербурге зарегистрировали 70 материалов по статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации". Об этом 6 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

26 материалов возвращено, чаще всего из-за отсутствия документов, подтверждающих, что правонарушитель проживает по адресу, где должен находиться на карантине. Еще одна причина ― отсутствие надлежащего извещения о дате, месте и времени составления протокола. 

Однако судьи все же рассмотрели 3 дела. Одна нарушительницу режима самоизоляции наказали штрафом в 500 рублей. Еще две женщины отделались предупреждением. 

Остальные дела будут рассмотрена позже, когда у граждан закончится период изоляции: они хотят присутствовать на судебном заседании. 

Ранее в Смольном рассказали о штрафах за нарушение правил в период распространения коронавируса. 

Фото: pixabay.com 

Теги: самоизоляция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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