Пятеро детей погибли в детсаду в американском городе Эри в Пенсильвании

Погибшим детям от 8 месяцев до 7 лет. Четверо детей из одной семьи.

В Пенсильвании в детском саду в пожаре погибли 5 детей.

Пожар произошел ночью в детском частном саду временного содержания. Пожар начался с 1 этажа здания. В огне погибли 5 малышей в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. Как сообщают местные СМИ, 4 погибших ребенка были из одной семьи. Родители их оставили в детсаду на ночь, так как у них была ночная смена. Пятый погибший ребенок - ребенок хозяйки учреждения.

В огне пострадал еще один ребенок и двое взрослых, среди них хозяйка дома. Причины пожара выясняются.

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Видео: YouTube/CBS 17