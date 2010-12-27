В Новокузнецке две несовершеннолетние сестры подожги пятилетнюю девочку-инвалида

У малышки 80% ожогов тела. За ее жизнь борются врачи.

В Новокузнецке врачи борются за жизнь 5-летней девочки, у которой 80% ожогов тела. Ребенок инвалид по сердцу.

На официальном сайте СК РФ по Кемеровской области сообщается, по факту получения ожогов маленьким ребенком проводится доследственная проверка. По версии следствия, малышка гуляла с девочками 9 и 11 лет.

Пока 5-летняя девочка кружилась с 11-летней, 9-летняя баловалась зажигалкой. Огонь от зажигалки попал на платье малышки, и оно загорелось. Старшие девочки испугались и убежали. Плачущая девочка добралась до калитки, где ее увидел брат и сообщил отцу. Отец внес дочку в дом и вызвал "скорую".

Прибывшие медицинские работники госпитализировали девочку, у нее диагностированы термические ожоги. В настоящее время в тяжелом состоянии она находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь ребенка. СУ СК РФ по Кемеровской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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