В Подмосковье в ДТП погибли 5 человек

Микроавтобус, грузовик и легковушка столкнулись на 159 километре трассы М-9 Балтия в Подмосковье.

Накануне вечером, 11 августа, в Подмосковье произошла серьезная авария, которая унесла жизни двух детей и трех взрослых.

ДТП произошло около 19 часов 50 минут на Рижском шоссе 159 километр. Внедорожник Land Cruiser Prado столкнулся с грузовиком, вылетел на встречку, где врезался в пассажирский микроавтобус. В результате ДТП мужчина, две женщины и два ребенка из внедорожника скончались от полученных травм.

8 человек из микроавтобуса получили травмы. 5 человек госпитализировали. Состояние троих взрослых оценивается как удовлетворительное. Двое пострадавших детей средней тяжести. Одного из детей планируется перевести в другую больницу.

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Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК