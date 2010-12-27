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В Подмосковье в ДТП погибли 5 человек
Сегодня, 8:58
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MShaffter

В Подмосковье в ДТП погибли 5 человек

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Микроавтобус, грузовик и легковушка столкнулись на 159 километре трассы М-9 Балтия в Подмосковье.

Накануне вечером, 11 августа, в Подмосковье произошла серьезная авария, которая унесла жизни двух детей и трех взрослых.

ДТП произошло около 19 часов 50 минут на Рижском шоссе 159 километр. Внедорожник Land Cruiser Prado столкнулся с грузовиком, вылетел на встречку, где врезался в пассажирский микроавтобус. В результате ДТП мужчина, две женщины и два ребенка из внедорожника скончались от полученных травм. 

8 человек из микроавтобуса получили травмы. 5 человек госпитализировали. Состояние троих взрослых оценивается как удовлетворительное. Двое пострадавших детей средней тяжести. Одного из детей планируется перевести в другую больницу.

Сегодня ранее: В Москве от неизвестной болезни за несколько дней умерла 20-летняя девушка.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Теги: новости московской области, новости россии, происшествия, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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