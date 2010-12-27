Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Еще трое проведут 24 года в тюрьме.

Пятерых обвиняемых в убийстве Джамаля Хашукджи приговорили к смертной казни. Власти Саудовской Аравии объявили о завершении расследования по делу журналиста. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на местную газету "Ас-Сабк".

Мужчина погиб в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. На данный момент пятеро фигурантов расследования приговорены к смертной казни. Еще трое получили тюремное наказание в виде 24 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре заявили, что убийство совершено без предварительных намерений

Консул ведомства признан невиновным, так как во время совершения преступления не был на рабочем месте. Он предоставил суду доказательства своего отсутствия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Саудовская Аравия и РФ обсудили поставку С-400.

Фото: Piter.tv

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