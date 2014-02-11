Очаг находился на глубине 20 км под океанским дном.

Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии. Об этом журналистам рассказали представители Национального метеорологического управления страны. Магнитуда большинства подземных толчков не превышала четырех баллов, но самые сильные имели магнитуду в 5 и 5,2 балла. Эпицентр стихийного явления располагался в южном направлении от острова Кюсю, около Токары в префектуре Кагосима. Очаг залегал на глубине 20 км под океанским дном.

Пять землетрясений, магнитуда каждого превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами ни при одном из них не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Напомним, что за последние сутки в этом районе произошло 32 землетрясения магнитудой выше одного балла. В настоящее время сведений о пострадавши или погибших нет.

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