Документы находятся в Госархиве Москвы.

NHK: СССР изучал три варианта решения вопроса мирного договора с Японией, Местный телеканала опубликовал документы, хранящиеся в Государственном архиве РФ. В материалах упоминается о том, что перед встречей генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы Москва рассматривала три варианта решения проблемы мирного договора. Один из вариантов подразумевал передачу Токио контроля над островом Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Эта передача должна была быть осуществлена в соответствии с совместной декларацией 1956 года.

В Японском СМИ уточнили, что советский документ имеет название "Проблемы советско-японских отношений". В нем специалисты на 26 страницах расписали перспективы и план действия Брежнева в переговорах в зависимости от реакции Японии. Эксперты подчеркнули, что передача Шикотана будет способствовать решению вопроса безопасности в регионе, а также заключению мирного договора. Тем не менее указывается на то, что Москва таким образом пойдет на большую уступку Токио.

Если бы Япония отказалась от первого варианта, не согласившись считать территориальный вопрос решенным, а также продолжила высказывать территориальные претензии в отношении Итрупа и Кунашира, то Москва была бы готова предоставить японским рыбакам право ведение промысла в несколько районах около островов за определенную сумму. Также судам Советов могли разрешить заходить в местные порты Хоккайдо.

Третий вариант предусматривал заключение договора о добрососедстве и взаимном сотрудничестве. При этом территориальный вопрос бы не рассматривался.

Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам.

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