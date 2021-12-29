Пять сигнальных веществ помогли лягушкам отрастить отрезанные лапы

Ранее такие опыты уже проводились, но вместо ног вырастали бесформенные отростки.

Ученые из США запустили регенерацию отрезанных лап у взрослых лягушек. Так, им наложили гидрогель с сигнальными молекулами на место ампутированной лапы. Стать была опубликована в журнале Advances.

Похожие эксперименты уже проводились, но вместо полноценных лап получались бесформенные отростки. В этот раз у лягушек выросли функциональные конечности благодаря сигнальным молекулам. Однако отросли не до конца сформированные конечности.

По мнению ученых, раньше все четвероногие позвоночные могли восстанавливать конечности, но со временем эта способность исчезла. Сейчас регенерацией пользуются саламандры и головастики.

В результате эксперимента у 76% испытуемых лягушек выросли лапы, они реагировали на прикосновения. Ученые пришли к выводу, что на успех регенерации влияет микроокружение на самых ранних стадиях.

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