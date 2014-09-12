Из-за гололедицы в НИИ Джанелидзе с переломами положили пять петербуржцев

Горожане пострадали 30 ноября.

Во вторник, 30 ноября, пятеро петербуржцев попали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с травмами из-за резко наступившей зимы. Всех положили в больницу с переломами. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе медучреждения.

Горожане по-прежнему массово жалуются в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. При этом в комитете по благоустройству заявили, что только за сутки с петербургских улиц собрали и вывезли 28,3 тысяч кубометров снега. С начала снегопадов – 39,4 тысяч кубометров.

Фото: Piter.TV