За пару дней на дороги легло 1,2 млн кубометров снега.

За сутки с петербургских улиц собрали и вывезли 28,3 тысяч кубометров снега. С начала снегопадов – 39,4 тысяч кубометров. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Ночью городские улицы и дороги чистили 127 единиц техники и 425 работников. Днем 1 декабря город убирают от снега 1222 машины и 1223 дворника. В садах, скверах и парках работают еще 250 машины и 837 специалистов.

За пару дней на дороги легло 1,2 млн кубометров снега. Высота свежего снежного покрова за два дня превысила 20 сантиметров. Площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 млн м².

Однако горожане по-прежнему жалуются в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Ранее Piter.TV подробно рассказал, как прошел первый снегопад в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга