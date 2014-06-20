Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

После хлопка газа произошло воспламенение помещения интернет-магазина.

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители правоохранительных органов региона. В настоящее время все пациенты находятся в больнице.

13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек. Причины возгорания устанавливаются. пресс-служба МВД по региону

Известно, что после хлопка газа в помещении интернет-магазина Wildberries начался пожар. В прокуратуре республики уточнили, что проводится проверка по факту произошедшего. Специалисты проанализируют соблюдение техники противопожарной безопасности в офисе, а также будет дана оценка уполномоченных органов при выявлений нарушений. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Видео: Instagram/mvd.kchr

Фото: Telegram/Mash