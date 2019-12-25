Преступники объявлены в розыск.

В Карачаево-Черкесии совершено нападение на сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов по региону. По данным чиновников, инцидент произошел в тот момент, когда оперативники начали проверять документы у подозрительных лиц в в Малокарачаевском районе.

В ночь на 25 февраля представители закона заметили автомобиль "Нива", припаркованный на обочине дороги. В салоне транспортного средства находились три человека: водитель и два пассажира. Они отказались показать полиции документы и принялись оскорблять патрульных. После этого шофер ножом ударил оперативника, а один из пассажиров начал стрелять из охотничьего ружья. Затем машина скрылась в неизвестном направлении.

В настоящее время личности преступников установлены. Их разыскивают.

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Фото: Piter.tv