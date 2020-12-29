После схода лавины в КЧР возбудили уголовное дело о халатности

Ранее под снежной массой МЧС обнаружило тело погибшего.

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о халатности. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. Речь идет об инциденте, который произошел 18 января на горе Мусса-Ачитара. В тот вечер спасатели достали из-под снежной массы тело одного погибшего.

После установления первоначальных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ сообщение СК РФ по региону

Напомним, что в части второй статьи 293 Уголовного кодекса России говорится о халатности, которая по неосторожности повлекла за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров.

Фото: Следственный комитет