Эксперты рассказали о подробностях инцидента, произошедшего в Карачаево-Черкессии.

Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила сто метров, а глубина - до пяти метров. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей регионального экстренного ведомства.

На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина - 100 метров, глубина - до 5 метров источник агентства

Напомним, что инцидент произошел 18 января в Карачаево-Черкесии. Под толщей снега могли оказаться 12 путешественников. Сейчас местонахождение всех людей, которые могли находится в районе схода лавины, установлено. Частично снежная масса нанесла повреждения местному кафе, и двум пунктам проката горнолыжного оборудования.

Спасателям ГУ МЧС удалось извлечь тело одного погибшего. Операцию пришлось завершить с наступлением темноты и неблагоприятных погодных условий. Мероприятия возобновятся утром 19 января. К Работе привлечены 31 единица спецтехники, 238 человек личного состава, включая 126 человек от сил МЧС РФ.

Видео: Instagram / arhyz24