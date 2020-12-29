Поиски пострадавших от схода лавины на Домбае осложняет мокрый снег

Сейчас поисками людей, оказавшихся под снегом, занимаются 233 человека.

Спасательная операция после обрушения 300-метровой лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии продолжается. Как сообщили в пресс-службе МЧС, работы по поиску осложняет мокрый снег. Также на месте происшествия начало темнеть, спасатели организовали дополнительное освещение.

Сейчас поисками людей, оказавшихся под снегом, занимаются 233 человека и 28 единиц техники.

Снежная лавина сошла днем 18 января. В поселке Домбай проводится обход гостиниц для выявления лиц, которые могли находиться на месте схода лавины. Предположительно, под завалами могут находиться от 4 до 12 человек.

Ранее власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной.

Видео: Youtube/Дмитрий Луковкин