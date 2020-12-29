Днем траура объявлено 10 января.

Власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение исполняющего обязанности главы региона Андрея Малкова.

В траурный день на улицах приспустят флаги. Также власти Норильска отменили увеселительные мероприятия. Учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий. Власти обратились к телерадиокомпаниям с просьбой отказаться от выпуска в эфир развлекательных программ и передач.

Напомним, лавина сошла в ночь на 9 января в районе Талнах в Норильске. На место сразу прибыла поисково-спасательная бригада. Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. Также сотрудники МЧС достали тело 14-летнего подростка. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Видео: ВК/Норильск NEWS