Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Около Коньи пострадали более 40 человек.

Туристический автобус перевернулся в центральной части Турции. Об этом рассказали местные телеканалы. По данным СМИ, жертвами автомобильной аварии стали пять человек. По меньшей мере еще 42 человека травмировались. У них диагностированы повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие направлены в больницу. Журналисты уточнили, что инцидент произошел в районе города Конья. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники региональных экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

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Фото и видео: www.ahaber.com.tr

