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Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Около Коньи пострадали более 40 человек.

Туристический автобус перевернулся в центральной части Турции. Об этом рассказали местные телеканалы. По данным СМИ, жертвами автомобильной аварии стали пять человек. По меньшей мере еще 42 человека травмировались. У них  диагностированы повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие направлены в больницу. Журналисты уточнили, что инцидент произошел в районе города Конья. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники региональных экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

На юге Петербурга из-за фур образовались многокилометровые пробки.

Фото и видео: www.ahaber.com.tr
 

Теги: конья, туристический автобус, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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