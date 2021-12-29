На юге Петербурга из-за фур образовались многокилометровые пробки

Вечером в пятницу, 18 февраля, на юге Петербурга образовались многокилометровые пробки. Об этом петербуржцы рассказали в соцсетях.
Затор возник на Московском и Пулковском шоссе в районе развязок КАД. На Софийской улице сложилась аналогичная ситуация. Как сообщили очевидцы, образовалась пробка из-за фур, которые не могли забраться в горку.
Уже к 20:00 ситуация на петербургских дорогах стала лучше – ситуация с пробками оценивалась в четыре балла.
Ранее мы писали, что машина взорвалась у здания правительства ДНР в центре Донецка.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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