На юге Петербурга из-за фур образовались многокилометровые пробки

Инцидент произошел вечером 18 февраля.

Вечером в пятницу, 18 февраля, на юге Петербурга образовались многокилометровые пробки. Об этом петербуржцы рассказали в соцсетях.

Затор возник на Московском и Пулковском шоссе в районе развязок КАД. На Софийской улице сложилась аналогичная ситуация. Как сообщили очевидцы, образовалась пробка из-за фур, которые не могли забраться в горку.

Уже к 20:00 ситуация на петербургских дорогах стала лучше – ситуация с пробками оценивалась в четыре балла.

Ранее мы писали, что машина взорвалась у здания правительства ДНР в центре Донецка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте