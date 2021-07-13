Также спасатели разыскивают пропавших без вести после наводнений.

Пять человек погибли из-за последствий сильных дождей на севере Китая. Об этом рассказали местные журналисты из информационного издания "Синьхуа". В СМИ ссылаются на данные от управления по ЧС в провинции. На данный момент еще десять местный жителей считаются пропавшими без вести.

Напомним, что 10 июля на Синьчжоу и соседние районы обрушился сильный дождь. Это привело к наводнениям в населенных пунктах Яньтоу и Тайхуай. Три человека стали жертвами и еще трое травмировались. Днем 11 июля ливни пришли в город Цзиньчэн. За сутки там выпало почти 270 мм осадков. Погибли два человека, еще 10 - пропали без вести. Также стихия нанесла ущерб жилым зданиям.

Проливной дождь вечером 12 июля обрушился на северные районы КНР, затронув и Пекин. Более 600 авиарейсов пришлось отменить, а дошкольные образовательные учреждения были закрыты.

Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до восьми человек.

Видео: YouTube / 大紀元新聞網