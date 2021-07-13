Девять человек ищут спасатели.

Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до восьми человек. Об этом в мессенджере WeChat рассказали официальные представители администрации города Сучжоу, расположенного в восточной провинции Цзянсу. На данный момент еще девять постояльцев считаются пропавшими без вести.

Напомним, что трагедия произошла 12 июля. Ранее было известно только об одной жертве и десяти пропавших без вести. Согласно официальной сводке, в момент обрушения в помещении находилось 23 человека. К утру 13 июля спасатели смогли вытащить из-под завалов 14 человек. Из них восемь пострадавших скончались, еще пятеро госпитализированы. Один человек не пострадал.

На месте обрушения здания продолжают работать специалисты. В поисковой операции задействовано не менее 650 спасателей.

На востоке Китая обрушилась часть гостиницы.

Видео: YouTube / 明德 Bright Times