На востоке Китая обрушилась часть гостиницы

Десять человек пропали без вести, один погиб.

В городе Сучжоу, который расположен на востоке Китая, обрушилась часть здания гостиницы. Об этом информирует агентство ТАСС. Инцидент произошел 12 июля.

На страницах местных соцсетей были опубликованы видео, по которым видно, что обрушение является значительным. От пострадавшей части буквально остались одни щепки.

Согласно данным СМИ, сотрудники спасательной службы на данный момент извлекли из-под завалов восемь человек. Один из них умер от полученных травм. Сообщается, что около десяти человек числятся пропавшими без вести.

Причины данного инцидента пока не выявлены. Спасатели продолжают поисковую работу.

Ранее власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома погибло до 140 человек.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.