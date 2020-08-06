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Пьяного Николаса Кейджа спутали с бомжом и выгнали из ресторана

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По данным издания, в заведении подумали, что Кейдж — человек без определенного места жительства.

Актера Никола Кейджа выгнали из ресторана в Лас-Вегасе из-за того, что его приняли за бомжа. Видео с голливудской звездой опубликовал таблоид The Sun.

Судя по кадрам, мужчин был сильно пьян. На опубликованном видео Кейдж сидит босиком и в леопардовых штанах. Его просили удалиться из заведения, но актер это делал крайне неохотно. В итоге на помощь пришел охранник, который показал Кейджу на выход. Затем он пытался вернуться в помещение. Видео было снято еще 13-го сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Дэниэл Крейг выступил против того, чтобы Джеймса Бонда играла женщина. 

Видео: The Sun

Теги: актёр, бомж, николас кейдж, ресторан
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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