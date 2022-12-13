Пьяный мужчина выпал из окна на Индустриальном проспекте

41-летний житель находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 19 марта, на Индустриальном проспекте мужчина выпал из окна квартиры. По информации Piter.tv, пострадавший остался жив. Горожанина доставили в больницу.

Мужчина упал с высоты третьего этажа. 41-летний житель находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы черепа, ушибы и ссадины.

Как сообщили "Невские Новости", мужчина хотел оказаться на улице быстрее супруги, которая спускалась по лестнице. Поэтому он пошел на риск.

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Фото: Pxhere