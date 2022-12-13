Американский бомбардировщик вновь заметили у границ Ленобласти

Он кружил над Эстонией.

Американский военный самолет заметили у границ Ленобласти. Об этом сообщили в Flightradar сегодня, 20 марта.

Тренировочные полеты бомбардировщика зафиксировали в нескольких километрах от региона. Он кружил над Эстонией около 16:30.

Ранее на Piter.tv сообщили, что американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, 11 марта совершил маневр около Петербурга. Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что воздушное судно сопровождали польские истребители.

Фото: Википедия