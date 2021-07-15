В МВД начали проверку по факту массовой драки.

Пьяные россияне избили египетских туристов. Об этом рассказали представители регионального МВД. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в центре Уфы. В массовой драке местные жители напали на иностранцев. На опубликованном в социальных сетях видео заметно, что около десяти мужчин бьют друг друга на улице. Некоторые из них говорят по-русски.

Один из граждан РФ смог довести оппонентов до бессознательного состояния. После этого участники силового конфликта разбегаются в разные стороны. Кроме туристов из Египта также пострадал случайный прохожий, который заступился за отдыхающих.

В настоящее время все участники драки доставлены в полицейское отделение. Глава пресс-службы МВД по региону Максим Родионов объяснил, что по факту произошедшего ведется проверка.

Суд отправил за решетку экс-сотрудницу полиции Петербурга за избиение задержанных.

Видео: ВК/Уфа ВКурсе (подслушано)