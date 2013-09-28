Предполагаемые злоумышленники задержаны.

Пьяные орловцы избили супружескую пару, заступившуюся за детей. Местные жители (мужчина и женщина) получили травмы около футбольного поля, расположенного по улице Советская. В правоохранительных органах уточнили, что установлены возможные инициаторы преступления. Накануне в социальных сетях появилось видео драки. На кадрах заметно, что двое нетрезвых молодых людей угрожают подросткам, а затем за школьников вступается пара.

После избиения потерпевшие написали заявление в полицию. Предполагаемыми злоумышленниками стали местные жители 1998 и 1999 годов рождения. Оперативники обнаружили подозреваемых в доме родственницы одного из них. В отношении фигурантов расследования составлены административные протоколы. Они обвиняются в мелком хулиганстве, а также появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

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Фото и видео: ВК/Орел LIVE | Новости • Город • Орловчане