На Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге

В четверг, 25 ноября, из квартиры на улице Зины Портновой госпитализировали 49-летнего мужчину с травмой головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Пострадавший рассказал, что его избил коллега Михаил в раздевалке на Кировском заводе. Мужчину с переломом височной кости и ссадинами на лице экстренно доставили в больницу.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее житель Мурино проиграл кавказцам в кулачных боях и получил травмы.
Фото: pexels.com
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