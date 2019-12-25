На Кировском заводе рабочий проломил голову коллеге

Драка между мужчинами произошла в раздевалке.

В четверг, 25 ноября, из квартиры на улице Зины Портновой госпитализировали 49-летнего мужчину с травмой головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что его избил коллега Михаил в раздевалке на Кировском заводе. Мужчину с переломом височной кости и ссадинами на лице экстренно доставили в больницу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Мурино проиграл кавказцам в кулачных боях и получил травмы.

Фото: pexels.com