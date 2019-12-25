Путину доложат о "катастрофических" рисках решений судов против бизнеса

Доклад будет озвучен в конце мая.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что доложит лидеру государства Владимиру Путину о "катастрофической" ситуации, в которую могут попасть российские предприниматели. Об этом сообщает РБК.

По словам Титова, региональные власти в делах против бизнеса иногда манипулируют институтом исковой давности. В результате этого у бизнесменов изымают дорогостоящие активы.

По мнению Титова, это является "экспроприацией собственности". Он считает, что из-за таких операций российскому бизнесу может быть нанесен огромный ущерб.

Предположительно, Титов представит свой доклад Владимиру Путину в конце мая.

Ранее оперативники экономической полиции ГУ МВД России задержали руководство группы компаний-перевозчиков по подозрению в мошенничестве. Они вступили в сговор с сотрудниками банка и заключили кредитные договоры на финансирование хозяйственной деятельности фирмы. Сумма кредитов составила около восьми миллионов рублей.

Фото: pixabay.com

