Самозанятые россияне столкнулись с проблемами в судах

Суды принимают чаще всего решения не в пользу самозанятых.

Самозанятые жители России столкнулись с проблемами в судах. В большинстве случаев суды принимают решения не в их пользу. Об этом сообщает газета "Известия".

Так сообщается, что часто налоговые органы считают самозанятость синонимом нелегального способа ухода от налогов. Согласно данным издания, потерявшие во время пандемии COVID-19 доходы самозанятые россияне не получают послаблений в суде. Также сообщается, что справки из приложения "Мой налог" суд не учитывает как доказательство размера дохода.

По словам эксперта, такие ситуации возникают из-за отсутствия практики работы судов с самозанятыми. По их мнению, "отшлифовка" законодательства может занять несколько лет.

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