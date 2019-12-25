С 14 лет школьники получат право зарабатывать и обязанность платить налоги.

В России подросткам могут разрешить самозанятость с 14 лет. Поправки предложили в правительственном Агентстве стратегических инициатив. Об этом заявили "Известия". Для внедрения закона придется изменить 26 статью Гражданского кодекса.

Чиновники считают, что школьники могут работать на себя и платить государству налоги. Для них будут действовать такие же условия, как и для взрослого населения. Им придется получать не более 2,4 млн рублей ежегодно. При этом налог составит 4% при работе с физическими лицами. При работе с юридическими лицами или ИП придется отдать 6%.

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