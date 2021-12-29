В 2021 году российские суды назначили административных штрафов на 56 млрд рублей

Из них было оплачено 16%.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил во время совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, что в 2021 году российскими судами было назначено административных штрафов на 56 млрд рублей. При этом оплачено из них было только 16%.

Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судами общей юрисдикции, возросло на 18%, рассмотренных арбитражными судами - на 16%. Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда

Наказание в виде штрафа получили 4,7 млн лиц. Сумма составила 56,8 млрд рублей. При этом взыскано было в 2021 году 9,2 млрд рублей.

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