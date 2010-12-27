"Невероятно, но факт": Путину не нравится реформа повышения пенсионного возраста

Президент подчеркнул, что проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть просто "надует" граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионной реформы. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

На встрече с волонтерами Чемпионата мира по футболу глава государства рассказал, что из всех вариантов пенсионной реформы, "ему не нравится никакой".

И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Владимир Путин, президент РФ.

По информации "Медузы", на той же встрече Путин сообщил, что итоговое решение по этой реформе пока еще не принято. Президент подчеркнул, что проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть просто "надует" граждан.

Окончательного решения пока нет, прошел только закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она сейчас разворачивается. Владимир Путин, президент РФ.

В июне правительство России объявило о решении повысить возраст выхода на пенсию - для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. По данным социологических опросов, большинство граждан выступили против этой реформы. По всей России проходят митинги против повышения пенсионного возраста, а под петицией на Change.org на данный момент есть 2,8 миллиона подписей граждан. Однако 19 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Фото: kremlin.ru