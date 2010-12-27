Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

За принятие закона о повышении пенсионного возраста проголосовали 328 депутатов, против выступили 104 человека.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщает издание "Медуза". Прямая трансляция заседания идет на официальном сайте палаты.

В начале заседания депутаты от КПРФ и "Справедливой России" предложили отменить или даже отложить рассмотрение законопроекта, однако этого не произошло. За принятие закона о повышении пенсионного возраста проголосовали 328 депутатов; против выступили 104 человека.

Вынесение законопроекта на всенародное обсуждение также отклонили. Срок предоставления поправок депутаты продлили с 18 августа до 24 сентября.

Напомним, что в июне правительство объявило о решении повысить возраст выхода на пенсию - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. По данным соцопросов, большинство россиян выступили против этой реформы. По всей стране проходят митинги против повышения пенсионного возраста, а под петицией на Change.org на данный момент оставлено 2,8 миллиона подписей.

Фото: Госдума РФ / официальный сайт.