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Москвичи присоединились к петербуржцам: в Сокольниках вышли люди против пенсионной реформы
Вчера, 21:44
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IRINA_CHALKINA
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Москвичи присоединились к петербуржцам: в Сокольниках вышли люди против пенсионной реформы

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Несмотря на дождь, в Москве в гайд-парке «Сокольники» более 5 000 человек вышло против против повышения пенсионного возраста. Сообщает Эхо Москвы.

В Москве проходит согласованная акция против пенсионной реформы в "гайд-парке". Отметим, что ранее противники реформы пытались согласовать акцию и в других местах москвы, но из-за повышенния мер безопасности, в связи с чемпионатом мира по футболу, митинг был согласован только в однопм месте.

На завтра в Государственной Думе назначено чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Ранее мы публиковали видео с массовых задержаний в Петербурге, которые связаны с шестваием против пенсионной реформы. 

Фото: Сергей Удальцов/ Twitter

 

Теги: митинг против повышения пенсионного возраста , москва , пенсионная реформа , петербург
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Новости России

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