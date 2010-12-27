Москвичи присоединились к петербуржцам: в Сокольниках вышли люди против пенсионной реформы

В Москве проходит согласованная акция против пенсионной реформы в "гайд-парке". Отметим, что ранее противники реформы пытались согласовать акцию и в других местах москвы, но из-за повышенния мер безопасности, в связи с чемпионатом мира по футболу, митинг был согласован только в однопм месте.
На завтра в Государственной Думе назначено чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Ранее мы публиковали видео с массовых задержаний в Петербурге, которые связаны с шестваием против пенсионной реформы.
Фото: Сергей Удальцов/ Twitter