Такер Карлсон анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным

Американский журналист заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с президентом России.

Такер Карлсон подтвердил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы взять у него интервью. Американский журналист подчеркнул, что это встреча откроет многим американцам глаза на происходящее в России и Украине.

"Мы в Москве для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Уже скоро мы это сделаем. Конечно, такие интервью проводить рискованно. Мы обдумывали это месяцами" Такер Карлсон в видеообращении

По словам бывшего ведущего Fox News, Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Владимиром Путиным, однако команда иностранного специалиста намерена довести дело до конца. В своём обращении Такер Карлсон также добавил, что Илон Маск обещал не блокировать его интервью "в полной версии и без монтажа" с президентом РФ, когда его опубликуют в соцсети X (экс-Twitter).

Ранее Такер Карлсон заявил, что американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит в региональном конфликте Украину.

Видео: X / Такер Карлсон, Telegram-канал Пул №3