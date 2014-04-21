Путина на Аляске будут охранять в том числе агенты Секретной службы США

Роберт Макдоналд рассказал о гарантиях защиты для всех политических лидеров в США.

Безопасность российского президента Владимира Путина на Аляске будет обеспечивать не только личная охрана главы государства, но также и агенты Секретной службы США. Эту информацию подтвердил во вторник, 12 августа, в беседе с корреспондентом новостного агентства "ТАСС" бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд. Таким образом иностранец прокомментировал СМИ планы проведения в Анкоридже 15 августа рабочей встречи лидеров Кремля и Белого дома.

Когда президент Путин прибудет... у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России. Роберт Макдоналд, эксперт

Специалист уточнил, что политический климат и разногласия между странами никогда не примешиваются к работе органов охраны высших государственных лидеров. Для примера Роберт Макдоналд заметил, что сессия Генеральной Ассамблеи ООН проводится в Нью-Йорке ежегодно, а на мероприятия съезжаются делегаты из примерно 150-180 стран. Лидеров охраняют сотрудники Секретной службы США. Эксперт уверен, что речь идет о профессионалах своего дела, которые гарантируют, что их цели будут защищены, пока находятся на территории США.

