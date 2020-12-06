Глава РФ подвел экономические итоги года по сотрудничеству с Минском.

Российский президент Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией. На встрече в Петербурге главы государств обсудили двустороннее сотрудничество. В текущем году показатель по обмену товарами вырос практически на 36%.

К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии за достижение высоких экономических показателей. Путин подчеркнул, что и далее намечены серьезные планы по вопросам реализации сотрудничества. Глава РФ выразил признательность своему коллеге Александру Лукашенко за неизменную поддержку.

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении.

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