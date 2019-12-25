Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении

Главы Белоруссии и РФ оценили вопросы сотрудничества по авиации.

Белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку кооперации в авиастроении. Этот вопрос главы государства поднимали в Петербурге в рамках двусторонней встречи. Видео с заседания размещено в местном Telegram-канале "Пул Первого".

Спасибо, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть гражданские и военные заводы по авиа". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске считают, что Россия и Белоруссия многое могут делать в вопросе воздушной кооперации. Лукашенко считает, что это направление востребовано для российского авиастроения.

В Константиновском дворце завершились 3-х часовые переговоры Путина и Лукашенко.