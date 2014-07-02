Путин заявил об усталости мирового большинства от давления и манипуляций Запада

Глава России призвал обратить внимание на помощь в развитии стран Африки.

Мировое большинство все больше устает от давления и манипуляций Запада и готово к равноправному сотрудничеству. Соответствующее заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Президент РФ пояснил, что с такой позиции следует развивать многоплановые отношения с интеграционными структурами в регионах планеты, а также СНГ, ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, Сообщества стран Карибского бассейна, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Мировое большинство, к которому принадлежат присутствующие здесь страны, все больше устает от разного рода давления, всяких манипуляций, но готово к честному, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что внимание БРИКС в настоящий момент сосредоточено именно на африканском континенте. Владимир Путин подчеркнул, что со многими представителями региона он проводил личные встречи в етербурге на саммите "Россия-Африка".

Путин: РФ за два года нарастила экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в Африку в 2,6 раза.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда