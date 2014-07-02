Путин: РФ за два года нарастила экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в Африку в 2,6 раза

Поставки в Африку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа за последние два года выросли в 2,6 раза. Соответствующее заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге.
За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. Приличное увеличение!
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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