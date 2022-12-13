Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов

Глава РФ почтил память жертв Холокоста.

Многие государства уклоняются от солидарной работы по выявлению преступлений немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе общения с главным раввином страны Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой в Москве. Политик уверил еврейских представителей о том, что прокуратура и следственные комитеты будут продолжать возбуждать уголовные дела и вести расследования по преступлениям, направленным против человечности. В Кремле знают об официальной позиции Израиля о роли и значении Красной армии и советских войск в победе над фашизмом, а Россия высоко это оценивает.

Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются. Но мы, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, будем продолжать это делать. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал "общей болью" России уничтожение евреев нацистами.

Фото и видео: Kremlin.ru