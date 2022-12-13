Путин назвал "общей болью" России уничтожение евреев нацистами

Глава РФ напомнил о жертвах СССР во время Второй мировой войны.

Российский президент Владимир Путин назвал "общей болью" в стране уничтожение евреев нацистами во времена Второй мировой войны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с главный раввином Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой в Москве. Мероприятие организовано в преддверии в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Политик напомнил, что большое количество уничтоженных евреев являлись советскими гражданами. Лидер страны пояснил гостям, что правительство проводит такую внутреннюю политику, которая позволяет ничего не забывать о тех трагичных событиях.

Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль. Категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе.

Фото и видео: Kremlin.ru