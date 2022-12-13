Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе

Он подчеркнул, что их мнения в отношении страны не изменились на фоне любых событий.

Президент РФ Владимир Путин заявил о контактах с простыми людьми на Западе. Об этом он рассказал на встрече со студентами в честь Дня российского студенчества.

По словам главы государства, у него есть добрые отношения со многими жителями Австрии, которые относятся к России доброжелательно. Он подчеркнул, что их мнения в отношении страны не изменились на фоне любых событий.

Их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что студотряды могли бы помочь восстанавливать Донбасс, но есть вопросы безопасности.

Видео: kremlin.ru