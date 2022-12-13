Путин: студотряды могли бы помочь восстанавливать Донбасс, но есть вопросы безопасности

Глава государства отметил, что над этим нужно подумать.

Студотряды могли бы помочь восстанавливать Донбасс, но есть вопросы безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в честь Дня российского студенчества.

В ходе встречи главе государства предложили провести в новых регионах страны Всероссийскую студенческую стройку. Президент отметил, что студотряды востребованы и по восстановлению новых территорий.

Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что украинские войска стреляют своим в спину

Видео: kremlin.ru