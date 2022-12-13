Путин: украинские войска стреляют своим в спину

По словам главы государства, украинские войска не считаются ни с чем.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска стреляют своим в спину. Об этом он рассказал на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По словам главы государства, украинские войска не считаются ни с чем. Он подчеркнул, что ВСУ создали загран отряды, которые стреляют по своим солдатам, чтобы те не отступали. По его мнению, это делают украинские националисты, которые сами не хотят появляться на передовой.

Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы".

Видео: kremlin.ru